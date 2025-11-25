El canciller israelí dice que «el mundo es un lugar mejor» tras la muerte del jefe militar de Hezbolá

afp_tickers

2 minutos

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó el lunes en Paraguay que «el mundo es un lugar mejor» sin el jefe militar del movimiento islamista libanés Hezbolá, muerto la víspera en un bombardeo israelí en un suburbio del sur de Beirut.

Haytham Ali Tabatabai es el comandante de Hezbolá de mayor rango abatido por Israel desde que un alto el fuego en noviembre de 2024 buscó poner fin a más de un año de hostilidades entre ambas partes.

En visita oficial en Asunción, el canciller del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu negó que la operación israelí haya violado la soberanía de Líbano y calificó a Ali Tabatabai de «asesino en masa».

«El mundo es un lugar mejor hoy sin Ali Tabatabai. El jefe de estado mayor del ejército terrorista de Hezbolá era un asesino en masa con sangre estadounidense e israelí en sus manos», dijo Saar en rueda de prensa.

«Lideró ataques terroristas contra Israel» y «recientemente dirigió los esfuerzos para reconstruir» las fuerzas militares de Hezbolá, agregó.

Saar dijo que la operación del domingo, que dejó como saldo cinco muertos y 28 heridos, y otras del ejército israelí contra Hezbolá «no son una violación de la soberanía de Líbano».

«La mera existencia de Hezbolá como la fuerza armada más fuerte en Líbano es la violación de la soberanía libanesa. Mientras Hezbolá no sea desarmado, Líbano permanecerá de facto bajo ocupación iraní», expresó el ministro.

El ejército israelí afirma que sus bombardeos en Líbano tienen como objetivo posiciones de este movimiento chiita aliado de Irán.

Junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, Saar agradeció al gobierno del presidente Santiago Peña por trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, un paso que ya dieron Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea y Kosovo, y que Argentina prevé hacer en 2026.

Además, Saar firmó convenios de cooperación para asistir en seguridad al Ejército y la Policía de Paraguay.

hro/tev/ad