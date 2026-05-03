El canciller japonés pide a su homólogo iraní «flexibilidad» en negociaciones con EE.UU.

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Tokio, 3 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, pidió este domingo a Irán «flexibilidad máxima» en las estancadas negociaciones con Estados Unidos para poner fin de forma permanente a la guerra, durante una llamada telefónica a su homólogo iraní, Abás Araqchí.

Motegi, actualmente en Kenia en el marco de una visita oficial, «pidió a Irán que muestre la máxima flexibilidad» tras señalar que Japón «tiene grandes expectativas de que se mantenga el alto el fuego, así como de la pronta reanudación de las conversaciones» entre Washington y Teherán, afirmó el Ministerio de Exteriores nipón en un comunicado.

El canciller japonés subrayó además la importancia de la circulación libre y segura por Ormuz «para los buques de todos los países», después de que Tokio calificara el pasado miércoles de victoria diplomática el paso de un petrolero por el estrecho.

Según la nota, Araqchí «explicó la situación actual y las perspectivas de futuro».

La llamada llega en un momento de estancamiento de las negociaciones de paz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el viernes por la noche que la última propuesta iraní no era satisfactoria.

Según medios estadounidenses, Irán ha ofrecido el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del cerco de EE.UU. sobre puertos y buques iraníes, mientras posterga la negociación nuclear a una fase posterior.

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, actualmente suspendido bajo una tregua prorrogada para facilitar las conversaciones. EFE

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