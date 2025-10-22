El canciller Lubetkin destaca el cariño que tiene el papa León XIV por Uruguay

Montevideo, 22 oct (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, destacó este miércoles el cariño que el papa León XIV siente por el país suramericano y afirmó que confía en que lo visitará.

«Al Papa lo vi con mucho cariño hacia nosotros. Es la sensación que me traigo», apuntó el ministro de Relaciones Exteriores, quien en esta jornada regresó a Montevideo tras un viaje a Europa en el que mantuvo diversas reuniones.

Una de ellas fue el pasado viernes, cuando el presidente Yamandú Orsi y él fueron recibidos en audiencia por el papa.

Tras ese encuentro, el mandatario indicó que León XIV le manifestó su intención de visitar Uruguay.

«Analizamos incluso que su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y que no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay», enfatizó.

Y añadió: «En Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio, pero este papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también».

«Yo creo que va a venir. Cuando el presidente Orsi lo invitó él agradeció la invitación», señaló Lubetkin, quien no habló de fechas concretas.

Asimismo, destacó el discurso del papa en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y subrayó que muchos de los temas que trató allí «tocan la realidad de América Latina».

«En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, la tecnología ha acercado continentes y el conocimiento ha abierto horizontes antes inimaginables, permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica», aseveró el sumo pontífice en la FAO. EFE

