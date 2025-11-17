El canciller Merz dice que los alemanes deberán trabajar más tiempo

Fráncfort (Alemania), 17 nov (EFE).- El canciller alemán, el cristianodemócrata Friedrich Merz, dijo este lunes que los alemanes deberán trabajar más tiempo y que es necesario encontrar un equilibrio en la relación de la vida laboral y la jubilación.

«Vamos a intentarlo de acuerdo con la voluntariedad a partir del 1 de enero de 2026», declaró Merz en la clausura de una conferencia de la Euro Finance Week, un evento que reúne esta semana en Fráncfort a los máximos representantes del sector financiero europeo.

El canciller alemán hacía alusión a la pensión activa, la posibilidad de que en Alemania los jubilados trabajen a partir de 2026 y ganen hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos.

Un incentivo para mantener en el mercado laboral a los trabajadores con experiencia.

Merz se manifestó este lunes en un foro organizado por la Süddeutsche Zeitung en Berlín en contra de un mantenimiento a largo plazo del nivel de las jubilaciones públicas, porque eso implicaría, debido al cambio demográfico, aumentar drásticamente las cotizaciones o incrementar la aportación de Hacienda al seguro de jubilaciones. EFE

