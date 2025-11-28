El canciller mexicano De la Fuente pide una licencia temporal por motivos de salud

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, tomará unas semanas de licencia debido a que será sometido a una intervención quirúrgica, aunque no precisó el motivo de la misma.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores.”, señaló la mandataria en sus redes sociales.

La gobernante mexicana destacó “la labor extraordinaria” que ha realizado De la Fuente al frente de la Cancillería y deseó su “pronta recuperación”.

Asimismo, informó de que en el lugar del canciller quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

El jueves, medios mexicanos habían adelantado la petición de licencia del canciller mexicano debido a “un problema de salud”, aunque manejaron la temporalidad de la licencia médica como “indefinida”.

Roberto Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago (EE.UU.) y en 2013 concluyó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Desde junio de 2020, coordina la política para América del Norte en la cancillería, donde encabeza negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel en temas de seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas.

El pasado 4 de noviembre, durante la conferencia presidencial matutina De la Fuente estuvo ausente para responder por la declaración de rotura de relaciones diplomáticas que decretó el gobierno de Perú con México.

Entonces fue la propia Sheinbaum la encargada de dar la postura oficial, al tiempo que informó de que el canciller tenía una situación delicada de salud, sin especificar de qué se trataba. EFE

