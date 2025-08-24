El canciller paquistaní se reúne con Yunus en Bangladés para estrechar lazos bilaterales

Islamabad, 24 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, se reunió este domingo con el jefe del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, en Daca con quien abordó la revitalización de los lazos entre sus dos países, que viven un acercamiento desde el estallido social bangladesí ocurrido hace un año.

«La conversación abarcó la revitalización de los antiguos vínculos entre ambos países, la promoción de lazos entre la juventud, el fortalecimiento de la conectividad, así como el incremento del comercio y la cooperación económica», dijo en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

Islamabad y Daca también abordaron «los recientes acontecimientos en la región y las perspectivas de cooperación regional».

Dar se reunió durante su visita a Bangladés con los asesores de Comercio y de Asuntos Exteriores del Gobierno interino, con los que trató principalmente temas de agenda comercial.

Pakistán y Bangladés firmaron además seis instrumentos para ahondar en su relación bilateral.

Los instrumentos incluyen un acuerdo sobre la abolición de visas para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre un Grupo de Trabajo Conjunto sobre Comercio.

También un Memorando de Entendimiento entre las Academias del Servicio Exterior de Pakistán y Bangladés, un Memorando de Entendimiento entre Associated Press of Pakistan Corporation y Bangladesh Sangbad Sangstha, un Memorando de Entendimiento entre el Instituto de Estudios Estratégicos de Islamabad y el Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos de Bangladés y un Programa de Intercambio Cultural, según el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní.

Pakistán y Bangladés han experimentado una distensión en sus relaciones tras la destitución de Hasina, alineada con la India, la mayor potencia regional del Sur de Asia y rival de Pakistán.

Hasina fue reemplazada en agosto de 2024 por el premio Nobel Muhammad Yunus, que ocupa actualmente el cargo de jefe del Gobierno interino y que ha expresado su interés en mantener relaciones cordiales con Pakistán, de quien Bangladés se independizó en 1971 tras una cruenta guerra. EFE

