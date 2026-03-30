El canciller paquistaní viaja a China pese a una lesión para tratar la crisis regional

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Islamabad, 30 mar (EFE).- El vice primer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, viajará este martes a China para coordinar con Pekín la logística de las conversaciones que Islamabad prevé acoger «en los próximos días» con el fin de poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos, pese a tener un hombro fracturado.

Dar visitará China por invitación de su homólogo chino, Wang Yi, para que «ambas partes mantengan debates en profundidad sobre los acontecimientos regionales, así como sobre cuestiones bilaterales y globales de interés mutuo», seún un comunicado paquistaní.

Dar emprenderá el viaje pese a las recomendaciones médicas de reposo tras sufrir una fractura de hombro el pasado domingo, en un momento en que Islamabad asegura que tanto Washington como Teherán han expresado formalmente su «confianza en Pakistán para facilitar las conversaciones» en busca de un acuerdo integral y duradero.

El anuncio de este viaje se produce tras la clausura de una ronda de consultas en la capital paquistaní con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes manifestaron su «más pleno apoyo» a la iniciativa de paz y coincidieron con el Gobierno del primer ministro, Shehbaz Sharif, en que la prolongación del conflicto «no favorece a nadie y solo conduciría a la muerte y la destrucción».

Sharif hizo hincapié, en una declaración publicada hoy tras estos encuentros, en la necesidad de realizar «esfuerzos colectivos para poner fin urgentemente a las hostilidades, las cuales estaban causando una grave pérdida de vidas, así como daños económicos y materiales, no solo en Irán, sino en varios países musulmanes hermanos».

La mediación de Islamabad ha recibido también el respaldo del secretario general de la ONU, quien trasladó su pleno apoyo a la iniciativa de paz paquistaní, sumándose así al espaldarazo de Pekín.

Según el Gobierno paquistaní, Sharif reiteró además su «solidaridad inquebrantable» con Arabia Saudí y valoró su moderación ante los ataques sufridos desde el pasado 28 de febrero, mientras el país se prepara ya para coordinar los aspectos técnicos del encuentro.

«Pakistán requerirá de las oraciones y el apoyo de toda la comunidad internacional para el éxito de su empeño por alcanzar la paz y poner un fin permanente a esta guerra», dijo hoy la cancillería. EFE

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