El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena mediación entre EE.UU. e Irán

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Islamabad, 25 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, viaja este lunes a Nueva York para participar en un foro de la ONU, una visita que coincide con el papel mediador de Islamabad en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán .

La agenda de tres días de Dar arrancará el martes en Nueva York, donde el ministro participará en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre seguridad internacional, una sesión que será presidida por el canciller chino, Wang Yi, según informó la diplomacia paquistaní en un comunicado.

Este viaje tiene lugar justo después de una gira por China, en la que Dar acompañó al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y durante la cual el presidente Xi Jinping respaldó públicamente los esfuerzos de Pakistán para facilitar el diálogo entre Washington y Teherán.

Las autoridades paquistaníes han actuado como canal para el intercambio de mensajes entre ambas partes, con el objetivo de poner fin a una guerra que está cerca de cumplir tres meses de duración.

El pasado viernes, el jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, viajó a Irán para reunirse con oficiales de alto rango y discutir el restablecimiento de la paz en la región.

Después de que Washington y Teherán reconocieran que las negociaciones han progresado, Pakistán indicó el domingo que espera albergar «muy pronto» un nuevo encuentro directo entre ambas partes, tras un primer intento fallido en abril.

Estos movimientos coinciden en el tiempo con la visita a la vecina India del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Desde allí, Rubio aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no cerrará un «mal acuerdo» con Irán y que espera una respuesta por parte de Teherán a la última propuesta estadounidense.

El jefe de la diplomacia paquistaní también aprovechará su visita a Nueva York para asistir el jueves a la reunión del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global, además de mantener diversos encuentros bilaterales con sus homólogos y los altos cargos de las Naciones Unidas. EFE

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