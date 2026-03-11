El canciller peruano se reúne con Kast antes de su investidura para estrechar vínculos

Lima, 10 mar (EFE).- El canciller peruano, Hugo de Zela, se reunió este martes con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para dar «un nuevo impulso a la relación bilateral» un día antes de la ceremonia de cambio de mando en la que el conservador se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena.

A través de un comunicado, el Ejecutivo de Perú informó que este miércoles, De Zela participará, en representación del presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, en la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial a Kast.

El encuentro cordial se dio en Santiago entre De Zela, Kast y su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, así como altos funcionarios de la Cancillería chilena como el subsecretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Política Exterior.

«El encuentro reafirmó el interés de ambos países por dar un nuevo impulso a la relación bilateral», indicó la Cancillería peruana.

De Zela ratificó el compromiso de Perú de mantener una política exterior proactiva hacia la integración regional y Kast manifestó su determinación de estrechar los vínculos bilaterales.

El Gobierno añadió que durante la reunión también conversaron sobre el interés mutuo de fortalecer la zona fronteriza, focalizando las acciones en el ámbito de la seguridad y de cooperación, para afrontar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional y la migración irregular.

Igualmente, se abordó la posibilidad de realizar en el más breve plazo una nueva reunión del Consejo Empresarial Peruano-Chileno.

Este miércoles, Kast sostuvo numerosas bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno que llegaron al país para asistir a la ceremonia de cambio de mando, aunque fueron sonadas varias ausencias, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien canceló a última hora.

Kast, exdiputado ultracatólico de 60 años, se transformará en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en la democracia chilena y en el primero en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE

