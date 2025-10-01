El canciller Schialer ve bien encaminada la candidatura de Perú a la OCDE

Berlín, 1 oct (EFE).- El canciller peruano, Elmer Schialer, declaró este miércoles en Berlín que ve bien encaminada la adhesión de Perú a integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

«Macroeconómicamente el Perú está en muy buena salud, no voy a decir excelente, pero en una muy buena salud y tenemos tareas importantes que hacer», dijo el canciller, que aludió a cómo desde la organización con sede en París, su secretario general, el australiano Mathias Cormann, ha reconocido los esfuerzos de la nación andina.

«El señor Cormann, no sólamente de manera privada sino también pública, dijo algo que a nosotros nos reconfortó, y es que el proceso del Perú hacia la OCDE está bien encaminado y que hay que seguir haciendo reformas», abundó el jefe de la diplomacia peruana en una rueda de prensa a su homólogo alemán, Johann Wadephul.

Schialer y Wadephul mantuvieron un encuentro bilateral en Berlín en el que el germano explicitó el apoyo de Alemania a Perú de cara a una adhesión a la OCDE.

«Alemania apoya el camino de Perú en el camino de las reformas hacia la OCDE. Mucha suerte en ello», señaló el alemán, después de que Schialer reconociera que a nivel microeconómico su país ha de progresar, en particular «en materia de informalidad, las finanzas o el acceso al crédito por parte de pequeñas y microempresas».

A mitad del próximo año, Perú habrá recibido el visto bueno de «la mitad» de los 24 comités responsables de evaluar la candidatura peruana a la OCDE, según los cálculos de Schialer.

Wadephul y Schialer mostraron una buena sintonía tras su encuentro bilateral, algo facilitado por los años del peruano como embajador de Perú en Alemania entre 2017 y 2023, y por su dominio del alemán, pues buena parte de la rueda de prensa el diplomático del país andino se expresó en la lengua de su anfitrión.

Además de dar cuenta de la relevancia de las relaciones bilaterales en materias como la económica o la lucha contra el cambio climático, ambos presentaron el lanzamiento de un «borrador» para aumentar la cooperación en materia de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes.

Schialer también hizo público que Perú participará en la edición de 2026 de la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los encuentros geopolíticos internacionales más importantes de Europa, en lo que el jefe de la diplomacia peruana dio a entender era una prueba de cómo Berlín y Lima apuestan por principios como «la democracia, el Estado de derecho, el desarrollo sostenible o el multilateralismo. EFE

