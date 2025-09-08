The Swiss voice in the world since 1935

El canciller surcoreano viaja a Washington para tratar situación de detenidos de Hyundai

Seúl, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, partirá este lunes hacia Washington para discutir la situación de los más de 300 trabajadores surcoreanos arrestados en la redada migratoria de una megaplanta de Hyundai en Georgia, y con el objetivo de reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

Cho dijo, antes de partir, que se ha alcanzado «un acuerdo general» con Washington para que los trabajadores surcoreanos que sean liberados no sufran desventajas al reingresar a EE.UU., durante una sesión parlamentaria de emergencia, emitida en el canal de YouTube de la Asamblea Nacional.

«Las negociaciones avanzan bien en esa dirección y estamos en la fase de confirmación final», añadió, señalando que tiene la intención de verse con Rubio.

Cho abordará tanto el caso de los detenidos como la escasez de visados para empresas surcoreanas con inversiones en Estados Unidos.

Más de 300 surcoreanos fueron detenidos en el operativo federal de la semana pasada por carecer de visado de trabajo válido o emplear documentos que no les permitían desempeñar labores en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.

Previamente este lunes la Cancillería dijo a EFE que el objetivo era lograr que todos los trabajadores volvieran a Corea del Sur bajo la figura de «salida voluntaria».

La salida voluntaria les permitiría regresar más rápido, aunque hasta ahora persistían dudas sobre su posibilidad de volver.

Un funcionario consular surcoreano en EE.UU. dijo previamente que dependiendo del estatus de visado de cada trabajador no puede descartarse del todo la posibilidad de que enfrenten restricciones de entrada en futuras visitas al país, según fue citado por la agencia local de noticias Yonhap. EFE

