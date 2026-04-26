El canciller taiwanés visita Esuatini tras la suspensión del viaje del presidente Lai

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Shanghái (China), 26 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, aterrizó este sábado en Esuatini después de que el presidente de la isla autogobernada, Willam Lai, suspendiese su visita luego de que varios países africanos le cerrasen el paso por su espacio aéreo, algo que Taipéi atribuyó a la presión de Pekín.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, el canciller de la isla autogobernada confirmó su llegada a la pequeña nación del sur de África, continente en el cual Esuatini, anteriormente conocido como Suazilandia, es el último aliado diplomático oficial que le queda.

«He sentido la profunda amistad entre Taiwán y Esuatini, que trasciende a la distancia, y quedé todavía más convencido de que Taiwán no se verá confinada por las fuerzas autoritarias», indicó el ministro antes de denunciar de nuevo «la nueva forma de opresión de China», junto a varias fotos en las que se le ve tras salir de lo que parece un pequeño avión privado.

Lai tenía previsto llevar a cabo esta semana una visita al país sudafricano para participar en actos oficiales junto al rey Mswati III con motivo del cuadragésimo aniversario de su entronización, pero, según las autoridades taiwanesas, Seychelles, Madagascar y Mauricio cancelaron sin «previo aviso» ni «motivo aparente» los permisos de sobrevuelo del avión presidencial.

El líder isleño se pronunció hoy en un vídeo publicado a través de la cuenta de la Oficina Presidencial en YouTube, en el que asegura que la República de China -nombre oficial de Taiwán- «es un país soberano y pertenece al mundo».

«Nuestros 23 millones de personas tienen derecho a participar de la comunidad internacional. Cuanta más presión exterior afrontemos, más valentía y determinación tendremos. (…) Ningún país tiene derecho a bloquear nuestros esfuerzos para contribuir al mundo», denunció Lai.

La última visita de un presidente taiwanés a Esuatini se remonta a septiembre de 2023, con un viaje de la entonces mandataria Tsai Ing-wen al país africano, que recibe una importante asistencia económica de Taipéi.

Creciente presión china

Seychelles y Madagascar justificaron la cancelación de permisos bajo el ‘principio de una sola China’, uno de los pilares básicos de la política exterior de Pekín, que contempla que solo existe una China en el mundo, que Taiwán es una «parte inalienable» del territorio chino, y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China.

Por su parte, las autoridades chinas celebraron la decisión, asegurando que «los que siguen el camino correcto cuentan con amplio apoyo, mientras que quienes se apartan de él quedan aislados».

Con todo, muchos países, entre ellos EE. UU. y varios Estados europeos, mantienen su propia ‘política de una sola China’, por la que reconocen a la República Popular como el único Gobierno legítimo de China, pero evitan pronunciarse explícitamente sobre el estatus soberano de Taiwán.

En julio del año pasado, Lai también se vio obligado a cancelar un viaje a Paraguay, Belice y Guatemala ante la negativa de la Casa Blanca a autorizar una escala en Estados Unidos, según informaron medios internacionales como el Financial Times, si bien en aquella ocasión Taipéi no llegó a anunciar públicamente la visita.

Taiwán, que cuenta con el reconocimiento diplomático de tan solo doce Estados en la actualidad, otorga gran relevancia a este tipo de visitas -para Lai, sería únicamente su segundo viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo en 2024- ante la creciente presión de China, que ha restringido la participación internacional de la isla en los últimos años. EFE

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