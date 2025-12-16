El canciller uruguayo dice que el Mercosur debe adecuarse a los nuevos desafíos del mundo

Montevideo, 15 dic (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, destacó este lunes las transformaciones que vive el mundo y sostuvo que el Mercosur debe adecuarse a ese contexto para estar a la altura de los nuevos desafíos.

«Lo que está planteado es cómo hacer un proceso frente a las transformaciones del mundo, en el cual el Mercosur pueda adecuarse, modernizarse o repotenciarse. La palabra es lo de menos», puntualizó en diálogo con EFE.

En ese sentido, subrayó que el bloque suramericano atraviesa “una fase de transformación” y afirmó que se trata de “un proceso lógico” en un mundo que ha cambiado profundamente.

«Nosotros no podemos mantener un Mercosur con parámetros comerciales de hace muchísimos años y está claro que nos faltan respuestas en relación a cómo debería ser. Lo que también está claro es que nadie se quiere ir al Mercosur y es un primer punto muy importante», dijo.

Por otra parte, señaló que en la Cumbre del Mercosur, prevista para el 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, aflorará la visión de cada país sobre el rumbo que seguirá el bloque en el futuro.

«Eso va a determinar que tomemos todos nota de lo que cada uno de los países se está planteando, porque volvemos a lo mismo: nosotros queremos que todos estén y estemos cómodos. Es la única forma de desarrollar la integración», dijo Lubetkin.

Finalmente, resaltó que hay «un gran trabajo común» entre todos los países que integran el bloque y contó su experiencia desde que Yamandú Orsi llegó al Gobierno en Uruguay.

«Nosotros empezamos el 1 de marzo. Si uno seguía por los medios de comunicación, tenía la idea de que el Mercosur estaba en una situación de enorme tensión. La verdad, yo no lo he vivido nunca. Al contrario, lo que he vivido en estos diez meses es un proceso evolutivo, de mayor confianza», concluyó.

En julio del próximo año, Uruguay recibirá la presidencia pro tempore del bloque de manos de Paraguay.

También en 2026 presidirá la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 (G77), al tiempo que copresidirá el Programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe. EFE

