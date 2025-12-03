El canciller venezolano sobre la llamada entre Maduro y Trump: «Ya ellos lo han declarado»

1 minuto

Caracas, 3 dic (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, evitó este miércoles confirmar si recientemente hubo o no una llamada entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y se limitó a decir: «Ya ellos lo han declarado».

El ministro de Exteriores fue consultado sobre la conversación telefónica entre ambos mandatarios, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, contacto que Trump confirmó el pasado domingo sin dar detalles.EFE

