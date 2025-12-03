El canciller venezolano sobre la llamada entre Maduro y Trump: «Ya ellos lo han declarado»

Caracas, 3 dic (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, se abstuvo este miércoles de confirmar o desmentir si el presidente Nicolás Maduro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron recientemente por teléfono en medio de las crecientes tensiones entre sus países, y se limitó a decir: «Ya ellos lo han declarado».

El ministro de Exteriores fue consultado sobre una llamada telefónica entre ambos mandatarios, en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, contacto que Trump confirmó el pasado domingo sin dar detalles.

La conversación entre los dos líderes se habría dado en la penúltima semana de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EE.UU., según reportó el pasado viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que no compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

El domingo, Trump, mientras dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense, fue consultado sobre si había hablado con Maduro y dijo: «La respuesta es sí».

El mandatario evitó abundar sobre los detalles: «No quiero comentar al respecto».

Maduro ha expresado públicamente su disposición a dialogar con su par estadounidense, algo que propuso se haga «face to face (cara a cara)».

La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en los últimos días y el sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores «cerrado», en medio de una crisis de conectividad de la nación suramericana.

EE.UU. instó recientemente a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto desató una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia el país suramericano, motivo por el que Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales, incluyendo a las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra.EFE

