El candidato del principal partido irlandés abandona la campaña de las presidenciales

3 minutos

Dublín, 6 oct (EFE).- La campaña de las elecciones a la presidencia de Irlanda, un cargo principalmente representativo, ha quedado este lunes reducida a una batalla entre dos candidatas tras la inesperada retirada de Jim Gavin, el aspirante del principal partido nacional, el centrista Fianna Fáil (FF).

Gavin, exentrenador de fútbol gaélico y sin experiencia en política, comunicó el domingo por la noche su decisión, después de verse afectado por una polémica relacionada con la devolución de dinero de alquiler a un antiguo inquilino suyo.

A tres semanas de la cita electoral del 24 de octubre, su abandono también deja tocado al líder del FF y primer ministro, Micheál Martin, ya que Gavin -una leyenda en círculos deportivos- era una apuesta personal frente a otros compañeros de partido, como el europarlamentario Bill Kelleher.

El diputado europeo aseguró hoy que la elección de Gavin fue un «error de cálculo muy grave», pero no quiso especular sobre las consecuencias que podría tener este asunto para la formación y el futuro político de Martin.

El diario ‘Irish Independent’ informó el sábado de que el exdeportista debía 3.300 euros a un inquilino, en una disputa que se remonta a un periodo de dificultades económicas personales, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la consiguiente crisis financiera.

El primer ministro ha indicado que entiende su decisión y que es la correcta, si bien sus correligionarios le piden hoy más explicaciones sobre el proceso de selección y escrutinio previo de candidatos.

La retirada de Gavin deja la pugna por la sucesión del laborista Michael D. Higgins, presidente durante los últimos 14 años, en manos de la izquierdista Catherine Connolly (68) y la democristiana Heather Humphreys (62), candidata del Fine Gael, socio del FF en el Ejecutivo de Dublín.

Humphreys goza de una amplia experiencia en puestos de responsablidad, tras dirigir en diferentes etapas el ministerio de Protección Social, el de Justicia y el de Desarrollo Comunitario y Rural, mientras que Connolly ha destacado por hacer bandera de varios asuntos sociales, como el sinhogarismo o el cambio climático.

Connolly, abogada y diputada independiente desde 2016, cuenta con el apoyo del bloque progresista del Dáil (cámara baja), liderado por el nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA).

La candidata izquierdista también se ha visto salpicada por la polémica tras conocerse que contrató para su equipo en el Parlamento a una mujer condenada por tráfico de armas y vinculada a formaciones extremistas republicanas.

Antes de la retirada de Gavin, una encuesta divulgada el 3 de octubre otorgaba a Connolly el 32 % de votos, frente al 23 % de Humphreys y el 15 % del exdeportista. EFE

