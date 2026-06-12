El candidato izquierdista de Colombia, dispuesto a revisar la política de paz de Petro

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El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, afirmó el jueves a la AFP estar dispuesto a hacer los «cambios» que sean «necesarios» a la política de paz del mandatario Gustavo Petro, de la cual él mismo fue artífice.

La continuidad de la fallida «paz total» es una de las propuestas más controvertidas del senador oficialista de 63 años para el balotaje del 21 de junio ante el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El opositor, ganador de la primera vuelta del 31 de mayo por estrecho margen, promete mano dura para combatir al narcotráfico.

Petro intentó sin éxito negociar con los grupos armados en medio de un pico de violencia en el país que más produce cocaína del mundo.

«Nosotros vamos a hacer los cambios necesarios, por supuesto», «haremos un balance», afirmó Cepeda durante una entrevista en Bogotá a diez días del balotaje frente al abogado millonario de 47 años.

Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos, aseguró que esas modificaciones a la política de paz surgirán de un «acuerdo nacional» con diferentes actores políticos y sociales del país, aunque no dio más detalles.

Petro extendió una oportunidad de firmar la paz a guerrillas, paramilitares y otros narcotraficantes como el poderoso cartel del Clan del Golfo y los rebeldes del ELN.

Sin embargo, a dos meses de dejar el poder el 7 de agosto ninguna de esas conversaciones llegó a acuerdos concretos.

– «Radical» –

Las agrupaciones ilegales más importantes aumentaron en número de miembros y desafiaron al gobierno con múltiples ataques con drones y coches bomba en medio del peor pico del conflicto armado desde que la guerrilla FARC firmó la paz en 2016.

Cepeda promete mantener esa política de negociación en medio de críticas de la oposición y llamados de atención de defensores de derechos humanos por el deterioro de la situación humanitaria en extensos territorios.

«Yo seré promotor de una política de paz», añadió Cepeda. «Promoveré una ley para que se sometan a la justicia las estructuras del narcotráfico», sostuvo en una sala de un hotel con el estilo sobrio que ha caracterizado a su campaña.

En la carrera para el balotaje, la izquierda retiró su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en un intento por acercarse a un sector de los electores de centro.

Cepeda es hijo de un político comunista asesinado por una alianza de agentes estatales con paramiliares en 1994 y creció en países del bloque soviético como Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria, mientras huía de la persecución.

Sus contradictores los acusan de ser un radical de izquierda y un «comunista», aunque él se presenta como «progresista».

Cepeda recordó los avances del gobierno de Petro para favorecer a los más necesitados.

«Si eso se llama ser radical yo creo que sí» debería «recibir esa forma de ser caracterizado», dijo.

– Entre «la vida y la muerte» –

De la Espriella es un admirador de los presidentes salvadoreño Nayib Bukele, argentino Javier Milei y estadounidense Donald Trump. Entre sus banderas están la construcción de megacárceles, bombardeos militares y una alianza con Washington para golpear a las mafias.

Donald Trump anunció su respaldo al abogado, que también tiene la nacionalidad estadounidense.

Cepeda tilda a De la Espriella de ser un representante del «fascismo mafioso» por sus supuestos nexos con organizaciones paramilitares. El ultraderechista niega haberse beneficiado con recursos ilegales en su labor como jurista.

En una rueda de prensa el jueves, Cepeda anunció que denunció a su rival ante la fiscalía y la Corte Penal Internacional por los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito basado en pruebas que, según él, demuestran la relación de De la Espriella con mafiosos.

El excéntrico abogado ha defendido a paramilitares, narcotraficantes y estrellas del fútbol.

Colombia decidirá en las urnas entre «la vida y la muerte», sostuvo Cepeda durante la entrevista, al acusar al opositor de promover un modelo en que el país se convierta en «colonia» de Estados Unidos.

das/lv/mar