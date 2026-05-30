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El candidato izquierdista en Perú firma compromiso contra la inseguridad y la corrupción

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Lima, 30 may (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez firmó este sábado un documento llamado «Compromiso por el Perú» con organizaciones sociales, gremiales y políticas en el que manifestó su intención de dirigir un gobierno que enfrente la inseguridad ciudadana, la corrupción y el deterioro democrático.

Sánchez se medirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas a su rival derechista Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

El postulante del partido Juntos por el Perú acudió a la firma del documento en Lima, en medio de las actividades en el último tramo de la campaña electoral y un día antes del debate televisado con Fujimori, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las organizaciones sociales y políticas que firmaron el compromiso manifestaron que asumirán un voto vigilante a favor de la candidatura de Sánchez en base a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la recuperación económica y la lucha frontal contra la corrupción.

Remarcaron que esta articulación busca convocar a diversos sectores ciudadanos y populares a construir «una alternativa política amplia» que permita recuperar la estabilidad institucional y devolver esperanza a la población.

Las agrupaciones de estudiantes, indígenas, trabajadores y víctimas de violencia insistieron en la «urgencia» de promover un gobierno de recuperación nacional para rescatar a Perú del «pacto mafioso liderado por el fujimorismo», al cual atribuyen la delincuencia, abusos de poder e impunidad, inestabilidad política y deterioro de la democracia, corrupción y violación de derechos humanos.

El compromiso adoptado por Sánchez incluye la derogación de las llamadas leyes pro crimen, que impiden la lucha contra las economías ilegales; justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000), de las esterilizaciones forzadas denunciadas en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y de las protestas sociales de los últimos cinco años.

También la defensa del derecho a la educación pública, los derechos laborales, el impulso de la salud pública universal, el desarrollo sostenible y equitativo, promoviendo la economía circular, economías solidarias e indígenas y las energías renovables, entre otros temas.

Los partidos políticos que se unieron en este respaldo a Sánchez son la Alianza Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Adelante Pueblo Unido y la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresista (COIP). EFE

mmr/mb

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