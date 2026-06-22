El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda fue el más votado en España

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Madrid, 22 jun (EFE).- El candidato izquierdista Iván Cepeda fue el más votado por los colombianos residentes en España en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con una pequeña ventaja sobre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que resultó vencedor del cómputo nacional.

Cepeda obtuvo en España el 49,84 % de los sufragios (66.945), en tanto que su rival consiguió el 48,71 % (65.426), según datos publicados por la Registraduría Nacional con el 100 % de las mesas electorales escrutadas.

En la primera vuelta, el político de la izquierda también había quedado en cabeza, y De la Espriella, a continuación.

La participación fue del 43,71 % de los 308.000 habilitados para votar en España, una de las comunidades electorales colombianas más grandes del extranjero. Pudieron hacerlo entre el lunes pasado y este domingo, cuando los comicios se celebraron en Colombia.

También el resultado nacional fue muy ajustado: De la Espriella logró el 49,66 % de los votos, en tanto que Cepeda se hizo con el 48,70 %, según datos preliminares del 99,9 % de las mesas publicados por la Registraduría Nacional. EFE

jl/ah