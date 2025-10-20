El candidato presidencial Quiroga ganó ampliamente entre los bolivianos de España

1 minuto

Madrid, 20 oct (EFE).- El político derechista boliviano Jorge Tuto Quiroga obtuvo el 66,53 % de los votos de los electores residentes en España en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo, aunque el ganador absoluto fue el centrista Rodrigo Paz, que gobernará durante los cinco próximos años.

Con el 87 % de las actas procesadas, el candidato conservador obtuvo en España 19.905 de las 30.834 papeletas depositadas en las urnas, según los resultados provisionales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional.

Rodrigo Paz consiguió 10.016 votos, que es el 33,47 % del total. La participación en España fue del 37,46 % de los 82.300 electores registrados.

Por el contrario, el presidente electo ganó ampliamente en el conjunto del electorado boliviano que se encuentra en el extranjero, al obtener el 57,09 % de los 122.148 votos emitidos, según el 75,5 % del escrutinio. Su oponente sacó el 42,91 %.

La victoria de Rodrigo Paz abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) ganó la inédita segunda vuelta presidencial con el 54,61 % de los votos, frente al 45,39 % del candidato de la derecha, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El proceso electoral se desarrolló en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos. EFE

