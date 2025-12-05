El candidato presidencial tiroteado en Perú ve «muy factible» que la violencia empeore

Lima, 5 dic (EFE).- El candidato a la Presidencia de Perú Rafael Belaúnde, tiroteado el pasado martes en un suceso ligado aparentemente a su actividad empresarial, advierte que es «muy factible» que la violencia empeore a niveles más graves, como los vistos en otros países del continente, si el crimen organizado sigue proliferando, de lo que culpó a un conjunto de normas conocidas popularmente como «pro-crimen», aprobadas por el Congreso.

Belaúnde, que será candidato en las presidenciales por el partido de derecha liberal Libertad Popular, aseguró -en una entrevista con EFE- haber vivido en carne propia lo mismo que atraviesan millones de peruanos, para quienes la inseguridad se ha vuelto su principal preocupación de cara a las elecciones de 2026, ante al aumento de las extorsiones y los asesinatos.

«Esto es un mal endémico en Perú y, en tanto el Estado no empodere a la Policía y no derogue las leyes absurdas que han empoderado al crimen, tendremos que encontrar nosotros, los ciudadanos, las maneras de defendernos», señaló el empresario y ahora político, nieto del dos veces presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985).

El aspirante presidencial fue atacado a disparos por hombres a bordo de una motocicleta cuando visitaba, en su vehículo personal, un terreno donde prevé realizar un proyecto inmobiliario, en un distrito de playa al sur de Lima y del que salió con apenas unos rasguños.

«La proliferación de las economías ilegales tiene una relación directa con el actuar político porque este Congreso y la desidia de (la destituida presidenta) Dina Boluarte (2022-2025)», expresó Belaúnde.

«El actual Congreso ha legislado a favor del crimen y de las organizaciones criminales, con leyes que son muy claras al entorpecer allanamientos, excluir figuras delictivas como la extorsión del delito de organización criminal, la tala ilegal, la estafa agravada, y adulterar y manipular los plazos de prescripción, fomentando mayor corrupción», agregó.

A ello se suma, según el candidato, la reciente ampliación aprobada el jueves del registro de mineros informales (Reinfo) que, para Beláunde, ha hecho que prolifere la minería ilegal y «ha provocado que entren muchas organizaciones criminales» en un momento donde el precio internacional de oro registra máximos históricos».

«Promueve un entorno de ilegalidad y de violencia, y provoca un mercado negro de explosivos. Han dinamitado casas con esos explosivos. Hay financiamiento que va a la política y financiamiento que va a la construcción», enfatizó el candidato.

Por ello, de llegar a la Presidencia, Belaúnde prometió que derogará este conjunto de leyes llamadas «pro-crimen», ya que «la lucha contra la corrupción y la violencia en Perú pasan más por derogar leyes que por dar nuevas leyes».

«Hay que derogar todas las leyes ‘pro-crimen’ que se han dado en estos últimos cinco años. Es el primer paso y después hay que empoderar a la Policía. Perú ya tuvo un grupo especial de inteligencia que combatió con éxito el terrorismo», recordó.

El candidato enfatizó en que todo lo que necesita el país pasa por garantizar la seguridad, porque sin ello «no vas a poder convocar inversión, que es lo que requiere el Perú a montones para crecer, generar empleo y tener un Estado que despliegue su accionar en favor de la integración y la inclusión».

«De nada va a servir que hagas un puente, una carretera o pongas una posta (médica) si la gente no puede poner un emprendimiento ni puede trabajar para vivir o si el fruto de su trabajo se lo tiene que dar a un extorsionador. Ese es el punto de partida», concluyó. EFE

