El candidato Roberto Sánchez reitera que Perú no tiene diferencias limítrofes con Chile

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Lima, 7 jun (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que este domingo disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra la derechista Keiko Fujimori, reiteró este domingo su posición de que su país no tiene asuntos pendientes que resolver con Chile en materia limítrofe.

«Nuestra visión siempre internacionalista es de buena vecindad. Chile es un socio comercial y tenemos una relación histórica muy importante. Entre nuestras fronteras no existe ningún asunto pendiente», señaló Sánchez, tras emitir su voto en Lima y ser preguntado por un medio chileno por las relaciones bilaterales.

El candidato y líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), expresó así que no comparte la idea del líder ultranacionalista Antauro Humala de ir a la guerra con Chile para recuperar las regiones de Arica y Tarapacá, perdidas por Perú en la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX. EFE

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