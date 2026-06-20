El candidato Roberto Sánchez solicitará anular la votación de peruanos en el extranjero

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Lima, 20 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está cerca de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, anunció este sábado que solicitará la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero, lo que le daría el triunfo a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez así lo anticipó después de que las autoridades electorales hayan rechazado un primer recurso para anular más de 1.700 mesas de la votación celebrada el pasado 7 de junio.

Con el escrutinio al 99,64 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.633 votos. Los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los votos válidos con 39.614 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,89 %. EFE

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(foto) (vídeo)