El candidato Sánchez afirma que la elección en Perú no ha concluido y se une a marchas

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Lima, 18 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está cerca de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú con la derechista Keiko Fujimori por una ajustada diferencia, afirmó este jueves que la elección no ha concluido y anticipó que se unirá a la movilización convocada para este viernes en Lima, en «defensa del voto popular» y de unos resultados con «cero controversias».

Sánchez expresó en rueda de prensa su «profunda preocupación» porque el aparente cambio de reglas de la segunda vuelta electoral «afecta no solamente la seguridad jurídica, a la transparencia del voto», sino a los «más de 1.600 distritos en 16 regiones» del país que afirma le dieron su voto el pasado 7 de junio.

El candidato de Juntos por el Perú, que se presentó en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), criticó la «demora excesiva» y el traslado en carga común de las actas de votación en el exterior, que demoraron tres días en llegar, en físico, a Lima para ser contabilizadas en el sistema nacional.

A diferencia de la votación en primera vuelta, realizada el 12 de abril, las autoridades electorales pidieron para la segunda vuelta volver al cómputo manual de la votación y conservar las papeletas y actas en físico, tras el fracaso del sistema digital utilizado en la primera ronda.

Sánchez añadió sentir que la defensa del voto popular estaría siendo «vulnerada» con «una grave afectación», al haber cambiado los procedimientos de las elecciones en la segunda vuelta de «nuestros hermanos en el exterior».

«Este proceso no ha concluido, de allí que el partido, el movimiento social, se ha autoconvocado mañana en el marco del derecho constitucional a la movilización pacífica, una jornada de protesta que exige justicia electoral y reconocimiento a la victoria del pueblo», dijo el candidato, acompañado por sus candidatas a las vicepresidencias y asesores legales.

Sánchez explicó que el proceso electoral no concluye aún porque hay recursos de impugnación que se han admitido y vienen varias audiencias públicas en los jurados electorales para resolver esas observaciones.

De acuerdo al cómputo de votos al 99,38 %, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene el 50,107 % de la votación frente al 49,893 % de Sánchez, lo que representa una ventaja de 39.115 votos a favor de la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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