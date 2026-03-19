El candidato socialista a la alcaldía de París se enzarza con Macron

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París, 19 mar (EFE).- El candidato socialista a la Alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, se enzarzó este jueves en una polémica con el presidente del país, Emmanuel Macron, de quien dijo que intervino de forma directa para que la ultraconservadora Sarah Knafo se retirara de la segunda vuelta de este domingo en la capital francesa.

El propio Macron, que apoya a la rival del socialista, la conservadora Rachida Dati, que hasta hace un par de semanas era su ministra de Cultura, desmintió esa intervención y aseguró que Grégoire «se deshonra» al hacer este tipo de declaraciones.

La batalla de París, una de las más abiertas de la segunda vuelta de este domingo, está centrando buena parte de la atención en el país.

Tras un cuarto de siglo de alcaldes socialistas, Dati parte con opciones de alzarse con la capital ante la división de la izquierda.

Mientras que la exministra ha conseguido quedarse como única candidata del centro y la derecha, tras una alianza con la lista del centrista Pierre Yves Bournazel y la retirada de Knafo, Grégoire tiene que afrontar la competencia de la radical Sophia Chikirou, que obtuvo casi el 12 % de los votos.

El candidato socialista, que durante seis años fue brazo derecho de la actual alcaldesa, Anne Hidalgo, antes de distanciarse de ella, acabó en cabeza con el 38 % de los sufragios, trece puntos más que Dati.

Tras un debate televisado anoche, en el que los tres candidatos aun en liza se lanzaron duras puyas, Grégoire acudió a primera hora a la emisora France Info donde aseguró que «Macron ha intervenido a diferentes niveles para contribuir a la retirada de Knafo».

Una gestión con la ultraconservadora, del partido Reconquista, situado a la derecha del de Marine Le Pen, que a juicio del candidato socialista supone «una responsabilidad inmensa en el hundimiento moral del país».

A su llegada al Consejo Europeo de Bruselas, Macron se mostró tajante negando toda intervención con la candidata ultraconservadora.

«No conozco a la señora Knafo personalmente y no he intervenido de ninguna manera en estas municipales. Tengo muchas otras cosas que hacer. Todo esto es falso y no está a la altura», dijo el presidente.

Su entorno se mostró más duro con Grégoire a quien acusaron de lanzar «mentiras indignas y calumniosas» y de mostrarse «febril» en el final de la campaña.

La propia Knafo desmintió al candidato socialista y le acusó de «caer en el pánico y en las teorías del complot».

Macron se había mantenido hasta ahora al margen de unas municipales en las que pocos candidatos reivindicaron su legado.

La propia Dati, que formó parte de su Gobierno, no lo hizo en el debate de anoche. La exministra contaba con el respaldo explícito del presidente, pero no con el de su partido, que había optado en la primera vuelta por el centrista Bournazel.

La batalla de París atrae buena parte de la atención de la segunda vuelta en la que hay otros puntos de interés, como Marsella, la segunda ciudad del país.

Allí, el candidato socialista a la reelección Benoît Payan acabó en cabeza con el 37 % de los sufragios, dos puntos más que el ultraderechista Franck Allisio, con quien celebrará esta noche un debate en la televisión pública.

En el mismo no estará la conservadora moderada Martine Vassal, que superó el 12 % de los votos y se mantiene en la carrera.

A diferencia de París, en la segunda ciudad del país el izquierdista radical Sébastien Delogu, que rozó el 12 %, retiró su candidatura, lo que aclaró el panorama de Payan, que parte como favorito para renovar su cargo. EFE

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