El cantón suizo otorgará más de 12.000 dólares a las víctimas del incendio de un bar en Año Nuevo

Las víctimas del trágico incendio de un bar en Suiza la noche de Año Nuevo con saldo de 40 muertos y 116 heridos recibirán una ayuda urgente, anunciaron este miércoles las autoridades locales.

El Consejo de Estado del cantón suizo de Valais decidió el miércoles otorgar una ayuda financiera urgente a las víctimas de la tragedia ocurrida en el bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans Montana.

«Una ayuda de urgencia de 10.000 francos ( 12.510 dólares) será puesta a disposición para cada víctima hospitalizada o muerta», anunciaron en un comunicado las autoridades de ese cantón del suroeste del país alpino.

Las 156 personas incluidas, originarias de 19 países entre ellos Suiza, Francia e Italia, serán contactadas por las autoridades de Valais.

«A solicitud de varias personas u organizaciones que deseaban enviar donaciones», el gobierno de Valais abrió una cuenta destinada a recibir los «depósitos», que será administrada por una fundación independiente.

Las modalidades de redistribución de donaciones serán definidas posteriormente.

El consejo federal (gobierno) suizo se declaró el miércoles «dispuesto a pedir si es necesario al parlamento el compromiso de medios financieros para apoyar a las víctimas y sus familiares», si los dispositivos previstos por la Ley sobre ayuda a las víctimas (LAVI) no alcanzan para responder de inmediato a sus necesidades.

El copropietario del bar suizo, Jacques Moretti, fue colocado el lunes en prisión preventiva durante tres meses. Su esposa Jessica quedó libre, pero con restricciones.

La pareja es objeto de una investigación penal y se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

El incendio se declaró en las primeras horas del día de Año Nuevo, cuando el bar estaba lleno de personas.

La tragedia fue causada por chispas de bengalas que entraron en contacto con una espuma acústica colocada en el techo del sótano del establecimiento, según los primeros elementos de la investigación.

