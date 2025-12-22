El cantante británico Chris Rea muere a los 74 años

3 minutos

Londres, 22 dic (EFE).- El cantante y compositor británico Chris Rea, conocido internacionalmente por temas como ‘On The Beach’ o el navideño ‘Driving Home For Christmas’, ha fallecido a los 74 años, según informó este lunes su familia.

Rea murió hoy en un hospital tras «una breve enfermedad», rodeado de sus familiares, de acuerdo con el comunicado distribuido en nombre de su esposa y dos hijos por la agencia británica de noticias Press Association (PA).

«Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Chris. Falleció pacíficamente en el hospital rodeado de su familia», dijeron sus parientes al recordar al también guitarrista.

Rea fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, mientras que en 2016 sufrió un ictus.

Nacido en 1951 en Middlesbrough (norte de Inglaterra) de padre italiano y madre irlandesa, Christopher Anton Rea, uno de siete hermanos, pasó la adolescencia ayudando en la heladería familiar y hasta se sacó el carné de conducir con la furgoneta de venta de helados de su padre, Camillo.

Descubrió su pasión por la música y la guitarra en su juventud, cuando se compró su primer instrumento, una Hofner V3 de 1961, y, según los expertos, su amor por la conducción y los viajes influyó en muchas de sus canciones.

Su álbum de debut, ‘Whatever Happened To Benny Santini?’, se publicó en 1978, y la canción ‘Fool (If You Think It’s Over)’ fue nominada a un Grammy.

El músico, conocido por su voz grave y distintivo estilo al tocar la guitarra, alcanzó la fama en los años setenta y ochenta con éxitos como ‘Fool (If You Think It’s Over)’, ‘Let’s Dance’ y ‘The Road to Hell’.

A lo largo de su carrera grabó 25 discos en solitario, de los cuales dos alcanzaron el número uno en las listas británicas: ‘The Road to Hell’ (1989) y ‘Auberge’ (1991).

Lanzado en 1986, el tema ‘Driving Home For Christmas’ es hasta el día de hoy un clásico de la Navidad, tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

Este año volvió a figurar en las lista de éxitos del periodo festivo, alcanzando el puesto 30 la semana pasada, y también se incluyó en la campaña publicitaria navideña de los conocidos grandes almacenes británicos M&S.

Según explicó en su página web, la canción, ideada cuando viajaba con su mujer en coche, relata «la historia de un viajero cansado que regresa a casa, un momento de calidez, humor y espíritu festivo que ha conservado su encanto con el paso de los años».

Sin embargo, en un principio él no quiso que su discográfica la publicara, dado que estaba tratando de labrarse una reputación por su habilidad con la guitarra.

«En ese momento, lo último que necesitaba era tener una canción navideña dando vueltas. Hice todo lo posible para que no publicaran ese disco. ¡Por suerte, lo hicieron!», reconoció después. EFE

jm/ja/rcf

(Foto)