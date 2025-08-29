The Swiss voice in the world since 1935

El cantante colombiano Hamilton presenta ‘AfroRockstar’, su primer álbum de estudio

Bogotá, 28 ago (EFE).- El cantante colombiano Hamilton presentó este jueves ‘AfroRockstar’, su primer álbum de estudio que incluye colaboraciones con sus compatriotas Ryan Castro y Nanpa Básico y con los puertorriqueños De la Ghetto y Farruko.

«Este álbum es mi carta de presentación al mundo. Es un homenaje a mis raíces, a Cartagena, pero también aportar a la internacionalización del afrobeat hecho en Colombia», afirma el artista, citado en un comunicado de su equipo.

El álbum cuenta con 21 canciones que fusionan los afrobeats con ritmos caribeños y urbanos.

«En ‘AfroRockstar’ hay fiesta, hay calle, hay vida, pero, sobre todo, hay verdad y mucha música hecha con el corazón», añadió el artista, oriundo de Cartagena de Indias.

Además de las colaboraciones mencionadas, Hamilton también se unió a otros artistas como Yelex, Hector Nazza, Maisak y Danilo, y el álbum cuenta con la producción de Daramola, The Prodigiez, Derbeat, Zetto, Maff, Golden, Hake, Yelex, Flambo, Noize, Jao Beat y Rafa Eleven.

Entre los temas sobresalen ‘La ruta’, con Farruko; ‘DejaVu’; ‘Chamba’; ‘Mi reina’, con Nanpa Básico, y ‘4 life’, con Ryan Castro.

La presentación de ‘AfroRockstar’ se llevó a cabo ayer en la Casa Spotify en Bogotá, donde Hamilton compartió el lanzamiento rodeado de su equipo y de sus seguidores más fieles.

Allí recibió dos reconocimientos: disco de platino por su sencillo ‘Madrid’ y disco de oro por ‘Mi reina’, ambos destacados en los listados musicales de Colombia.

«Con solo 26 años, Hamilton ha convertido su sobrenombre ‘AfroRockstar’ en un movimiento. Desde Cartagena, su música se proyecta ahora hacia escenarios internacionales, llevando consigo la fuerza de su identidad afrocolombiana y el sonido fresco que lo distingue como uno de los artistas más prometedores de la región», agregó el equipo del cantante. EFE

jga/pc/jrh

