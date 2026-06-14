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El cantante Oliver Tree figura en el listado de vuelo del helicóptero accidentado en Río

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São Paulo, 14 jun (EFE).- El cantante estadounidense Oliver Tree figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionaron la mañana de este domingo en Río de Janeiro, confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves. EFE

adm/jrh

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