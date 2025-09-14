El cantante venezolano Noreh presenta un disco de película influenciado por México

3 minutos

Diego Cubillas

Ciudad de México, 14 sep (EFE).- El cantante venezolano Noreh presentó su tercer álbum de estudio ‘Noreh | A film by la vida real’, una obra en la que une sus dos pasiones, la música y el cine, a través de 15 canciones que incluyen colaboraciones con artistas como el grupo mexicano Sin Bandera o el puertorriqueño Jay Wheeler.

«Este disco busca convertir guiones en música. Es convertir las cosas cotidianas que todos hemos vivido en canciones, sin importar el género», explicó en una entrevista con EFE.

«Siento que cada canción es un soundtrack (banda sonora) especial, como si fuese una película distinta y por eso merecía tener su propia identidad y su propia esencia», agregó.

A través de diferentes géneros musicales, como la balada, la bachata o el rock, el venezolano de 28 años, trató «de que el ‘storytelling’ (la narrativa) fuese lo principal en cada uno de los temas».

Por ello, señaló que, al igual que hace uno de sus directores de cine favoritos, Guillermo del Toro, ha tratado de «buscar un ángulo diferente» a las cosas que ya se han contado, combinando influencias folclóricas con sonidos modernos como el reguetón y el R&B.

Entre esas 15 «bandas sonoras», el venezolano colaboró en una balada con el grupo mexicano ‘Sin Bandera’, el cual «forma parte de mi identidad y parte de mi ADN como compositor». También figura una cuarta colaboración con Jay Wheeler, «la voz más versátil de Puerto Rico», con quien cantará en su concierto en el estado boricua.

Durante la entrevista, detalló que la música folclórica de México y los artistas del país, como José Alfredo Jiménez, Joan Sebastián, Camila o Reik, marcaron la manera en la que compone, al igual que la música de España o Argentina que, señaló, forma parte «del ADN de Venezuela».

Sobre la situación que atraviesa su país de origen, aseguró que no ha dejado de sentirse conectado con el país, «y sobre todo conectado con el venezolano».

«Cuando yo salgo de Venezuela lo noto preocupado. Trato de que mi música sea un puente con ellos y que cuando van a los conciertos pasen el mejor momento posible de su vida y que les recuerde lo que era sentirse bien en su país», compartió.

En esta película que está viviendo, «con un esperado final feliz», Noreh afirma entre risas que «precisamente lo que hace interesante una película es que el protagonista no empieza ganando».

«Tiene sus bajones, es parte de lo divertido. Entonces, el espectador ahorita está entretenido a ver qué pasa», consideró.

En su gira, desde el 19 de septiembre, recorrerá Estados Unidos, con cinco fechas, para después pasar a Latinoamérica con conciertos en Chile, Uruguay, Argentina y, el 17 de octubre, en México.

“Y ya para el año que viene ojalá tener la oportunidad de presentarnos tanto en España, que siempre me ha encantado, y en Venezuela que también sería muy especial”, añadió. EFE

dcb/mjc/gad

(foto)