El cantante y actor estadounidense Billy Porter, diagnosticado de sepsis

Redacción Internacional, 8 sep (EFE).- El cantante y actor estadounidense Billy Porter ha sido diagnosticado de sepsis, ha informado la revista People, según la cual el artista ha tenido que abandonar su rol como maestro de ceremonias en el musical de Broadway ‘Cabaret at the Kit Kat Club’, obligando a cerrar la producción antes de tiempo.

«Sus médicos confían en que se recuperará por completo, pero le han recomendado que siga una rutina de descanso durante las próximas dos semanas», indicaron los productores en el comunicado difundido el domingo por People.

Porter, de 55 años, tenía programadas actuaciones hasta el 19 de octubre.

El último show tendrá lugar ahora en Nueva York el 21 de septiembre y hasta entonces sustituirán al intérprete de forma rotatoria Marty Lauter y David Merino.

Los productores señalaron que la decisión de retirar la obra de la cartelera antes de tiempo ha sido «dolorosa».

«Billy ha sido un maestro de ceremonias extraordinario, que aportó su pasión característica y su extraordinario talento. Le deseamos una pronta recuperación y espero volver a trabajar con él en un futuro muy cercano», añadió Adam Speers, de ATG Productions.

Con libreto original de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, ‘Cabaret at the Kit Kat Club’ está basado en la obra de teatro ’I Am a Camera’ de John Van Druten, que a su vez es una adaptación de la novela ’Goodbye to Berlin’ (1939) de Christopher Isherwood.

Porter, icono de la comunidad LGTB, ganó en 2019 un Emmy al mejor actor de una serie dramática por ‘Pose’, atesora entre otros un premio Tony al mejor álbum de teatro musical por ‘Kinky Boots’ y en 2022 fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. EFE

