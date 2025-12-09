El cantautor dominicano Zeo Muñoz inicia gira y lanza el sencillo ‘La niña de mi vida’

1 minuto

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- El cantautor dominicano Zeo Muñoz se prepara para iniciar su acostumbrada gira de conciertos de cierre de año, esta vez, en el marco del lanzamiento de su tercer disco de estudio, del que se desprende el sencillo ‘La niña de mi vida’, informó este martes su oficina.

De su autoría, con arreglos y producción de Ronny Cruz, es una canción que Zeo llama autobiográfica.

«No empezó así, pero al escribirla, a mitad de camino me di cuenta que estaba hablando de mí y la dejé salir así; además, creo que hay muchos hombres que encajan en la canción, que se identificarán en ella y probablemente alguien se la dedicará a esa persona que le apretó las tuercas de su vida», dijo en una nota.

‘La niña de mi vida’ se une a ‘Solito’, la primera canción de su nuevo álbum.

Sobre su regreso a suelo dominicano resaltó que esta será su séptima gira en diciembre, lo que ya se ha convertido en una tradición con su público, en unos trasnoches navideños cantando.

En esta ocasión, el recorrido abarcará San Francisco de Macorís el 19 de diciembre, Hard Rock Santo Domingo el 21, con invitados como Gabriel, Pamel y otros; el 23 en Santiago junto a invitados como Badir, Pamel, entre otros; 27 en La Vega, 28 en Hard Rock Café, Punta Cana, y 3 de enero en Jarabacoa

Sobre su nuevo sencillo agregó que, ‘La niña de mi vida’, está disponible en todas las plataformas digitales, con un audiovisual dirigido por Manuel Paulino.EFE

rsl