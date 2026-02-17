El cantautor experimental Look Mum No Computer representará al R.Unido en Eurovisión

2 minutos

Londres, 17 feb (EFE).- El cantautor experimental Look Mum No Computer, cuyo verdadero nombre es Sam Battle, representará al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión en Viena el próximo mayo, anunció este martes la cadena británica BBC.

El artista de electrónica y fan de Eurovisión lanzó su canal de YouTube en 2016 y desde entonces ha acumulado más de 85 millones de visualizaciones y 1,4 millones de seguidores en sus redes sociales.

«Me parece una auténtica locura embarcarme en este maravilloso y apasionante viaje. Siempre he sido un gran fan de Eurovisión y me encanta la mágica alegría que brinda a millones de personas cada año, así que unirme a ese legado y ondear la bandera del Reino Unido es un auténtico honor que me tomo muy en serio», declaró.

El cantautor admitió que lleva tiempo escribiendo y produciendo y que pondrá toda su creatividad en sus actuaciones.

La canción que interpretará en el concurso en Austria aún no ha sido anunciada.

Look Mum No Computer, residente en el condado inglés de Kent, lanzó su carrera musical en 2014 como Sam Battle, líder de la banda de indie rock Zibra, que actuó en Glastonbury en 2015.

Como Look Mum No Computer, ha publicado varios sencillos y álbumes y recientemente regresó de una gira por Alemania.

Kalpna Patel-Knight, directora de entretenimiento de la BBC, declaró hoy que la emisora está encantada de que Look Mum No Computer represente al Reino Unido en Eurovisión 2026 en Viena.

«Su visión audaz, su sonido único y su estilo electrizante lo convierten en un artista verdaderamente inolvidable», agregó.

«Look Mum No Computer encarna todo lo que el Reino Unido quiere celebrar en el escenario de Eurovisión: creatividad, ambición y un ingenio claramente británico. Estoy segura de que nos llenará de orgullo a todos en el escenario internacional en mayo», resaltó. EFE

