El cantautor ruso Shaman, partidario de Putin y la invasión de Ucrania, visita Pionyang

2 minutos

Seúl, 14 ago (EFE).- El cantautor ruso Shaman, reconocido partidario del presidente Vladímir Putin y que cobró notoriedad por sus letras patrióticas y su apoyo a la invasión de Ucrania, se encuentra de visita en Pionyang, informaron este jueves medios estatales.

Shaman llegó hoy a la capital norcoreana como parte de una delegación del Ministerio de Cultura de Moscú encabezada por el viceministro Andrey Malyshev con motivo de la conmemoración este viernes del 80 aniversario de la liberación de la península coreana de la ocupación colonial japonesa al término de la Segunda Guerra Mundial, detalló la agencia norcoreana de noticias KCNA.

La comitiva rusa visita el hermético país por invitación del mismo y entre sus miembros también hay bandas musicales del Ejército.

Shaman ya visitó el país asiático en junio de 2024 como parte de la delegación que se desplazó hasta allí junto al presidente Putin para mantener un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y actuó entonces en el Gimnasio de Piongyang.

Está previsto que otra delegación de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, encabezada por su presidente, Vyacheslav Volodin, visite Corea del Norte entre hoy y el viernes para las celebraciones del citado aniversario, según informó previamente KCNA.

Corea del Norte y Rusia vienen escenificando un incremento de intercambios gubernamentales, culturales y camaradería en las cumbres en años recientes entre sus líderes en el contexto de la guerra de Ucrania, que los llevó a impulsar un acuerdo estratégico por el que Pionyang ha enviado miles de soldados para participar en el conflicto y Moscú se ha comprometido a asistir al país en caso de ataque.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, estuvo en Pionyang hace apenas un mes durante el que se le trasladó el compromiso «inequívoco» del Norte a las pretensiones rusas de Moscú sobre su país vecino y durante el que se dejó la puerta abierta al envío de más efectivos norcoreanos para la contienda. EFE

