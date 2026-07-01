El capitán Kane pone a Inglaterra rumbo a México, Bélgica avanza milagrosamente

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4 minutos

Con un nuevo doblete, la estrella y capitán de Inglaterra, Harry Kane, tumbó la resistencia de RD Congo y condujo a los Tres Leones a octavos de final del Mundial 2026, contra México en el Azteca, mientras que Bélgica remontó a Senegal (3-2) y sacó billete para la siguiente ronda.

El goleador del Bayern de Múnich lideró la remontada inglesa, con goles en los minutos 75 y 86, para contrarrestar el tanto inicial de Brian Cipenga para los africanos (7′).

«En estos partidos hay que saber mantener la calma, aunque obviamente, cuando juegas partidos eliminatorios, la presión es mayor, el riesgo es mayor (…) Pero hablamos de mantenernos fieles a nosotros mismos y creo que hoy fue nuestro mejor partido del torneo», explicó el capitán inglés tras el partido.

«En esta fase del torneo hay que sacar las victorias a base de esfuerzo y eso fue lo que hicimos hoy», añadió.

– A un gol de Messi y Mbappé –

Con este doblete, Kane suma cinco goles y quedó junto a Erling Haaland a uno los máximos anotadores del Mundial 2026, Lionel Messi y Kilian Mbappé.

La lucha por la Bota de Oro parece reservada a futbolistas con estatuto de estrellas.

No obstante, con un inmenso Lionel Mpasi, el arquero de los Leopardos, durante 70 minutos sobrevoló en Atlanta el fantasma de una eliminación de uno de los favoritos al título, tras las prematuras despedidas de otros grandes, como Alemania y Países Bajos.

Pero Kane, con dos asistencias del nuevo jugador del Barcelona Anthony Gordon, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una debacle del equipo que entrena Thomas Tuchel.

Inglaterra sigue en la ruta hacia su primer título grande en 60 años, pero con una complicada siguiente parada el domingo en Ciudad de México.

En la olla a presión del estadio Azteca, y los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana, le espera un Tri enrachado con un pleno de cuatro victorias en el torneo en un estadio donde nunca ha perdido una eliminatoria mundialista, pero con la presión también de no haber ganado nunca el quinto partido de una Copa del Mundo.

– Tielemans resucita a Bélgica –

En Seattle, Senegal fue muy superior durante 85 minutos a una Bélgica que volvió a protagonizar una actuación de encefalograma plano.

Habib Diarra (25′) e Ismaila Sarr (51′), con uno de los goles del torneo, colocaron a los senegaleses con ventaja de dos goles, pero cuando ya todo estaba preparado para el funeral belga, Romelu Lukaku (86′) y Youri Tielemans (89′) resucitaron a los Diablos Rojos.

A Senegal le costó mucho recuperarse, pero incluso en la segunda parte de la prórroga tuvo una gran ocasión en la que el joven del PSG Ibrahim Mbaye echó la pelota fuera con todo a favor para marcar.

Tanto perdonar, que Senegal lo pagó caro. Con el tiempo cumplido en la prórroga, Lamine Camara derribó en el área a Tielemans y el propio jugador del Aston Villa transformó el penal en el definitivo 3-2.

– Vuelta de Pulisic a la titularidad –

Con dos de los tres coorganizadores, México y Canadá, que ya sacaron boleto para octavos, este miércoles le toca el turno a Estados Unidos, contra Bosnia-Herzegovina en Santa Clara, California.

El vencedor se medirá a Bélgica en octavos.

El Team USA ha perdido sus últimos 10 partidos consecutivos contra selecciones europeas, en una lamentable racha sin victorias que se prolonga desde hace cinco años, pero su seleccionador, el argentino Mauricio Pochettino no cree en maleficios y lo calificó de «coincidencia».

«Tenemos una buena oportunidad para pelear contra la historia, no solo contra Bosnia-Herzegovina, sino contra los últimos cinco años», declaró el DT sobre lo que considera «otro desafío».

Estados Unidos es claro favorito, sobre todo tras recuperar a su estrella, Christian Pulisic, ya lista para ser titular tras sentir unas molestias en el debut contra Paraguay.

La otra eliminatoria que se juega este miércoles es la que tiene un favorito menos claro ya que Bélgica ha decepcionado hasta ahora y no sería una gran sorpresa que la Senegal de Sadio Mané la echase del torneo.

A la espera de lo que depare la jornada, el Mundial sigue impresionando con la exhibición de Francia el martes, un 3-0 a Suecia que pudo ser mucho más abultado con el show de dos de sus estrellas, Kiki Mbappé y Michael Olise.

mcd/iga/ma/ag