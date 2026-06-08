El carbón ruso se revaloriza un 12 % tras el cierre de minas en China tras un accidente

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Moscú, 8 jun (EFE).- El precio del carbón ruso de la cuenca hullera de Kuzbass se revalorizó un 12 % tras el cierre de minas en China, donde hace algunas semanas tuvo lugar un accidente que causó más de 80 muertos en una explosión de gas en una mina en la provincia central de Shanxi, informó este lunes el diario Kommersant.

El alza de precios se registró en la oferta de carbón ruso en los puertos del Extremo Oriente ruso, donde se alzó un 12 % en la última semana de mayo alcanzando los 149 dólares por tonelada, mientras el carbón pulverizado subió un 5,4 % hasta llegar a los 136 dólares por tonelada.

Tras un accidente de gas en la mina de Liushenyu, en el centro del país, a mitad de mayo se registró una oleada de cierres e inspecciones de instalaciones en el país.

Según un informe de la Agencia Rusa de Precios, 113 minas de carbón suspendieron su actividad, lo que se traduce en la retirada del mercado de una capacidad de producción combinada de 125 millones de toneladas de carbón anuales, alrededor de un 10 % de la producción nacional.

Además, Pekín aumentó sus importaciones de carbón coquizable un 27 % interanual en abril, alcanzando las 11,3 millones de toneladas.

Los expertos consultados por el diario ruso sostienen que el precio del carbón ruso todavía podría subir entre un 5 % y un 10 % debido a la escasez de oferta. Sin embargo, el potencial de crecimiento futuro dependerá de la estabilidad de los envíos de otros exportadores.

Para que los proveedores se sientan motivados a aumentar la producción, los altos precios deben sostenerse durante considerable tiempo, algo que dudan los analistas.

La industria del carbón ruso enfrentó el año pasado su peor momento y todavía no se ha recuperado de la crisis provocada por el cierre de su comercio a la Unión Europea y las sanciones impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

El gobierno se vio obligado a destinar el año pasado 37.700 millones de rublos (480 millones de dólares) para salvar el sector a través de exenciones de impuestos y aplazamiento de pagos a 130 empresas.

Mientras tanto, el mercado chino abarcó el 45 % de las ventas de carbón ruso entre 2023 y 2024.EFE

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