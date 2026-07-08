El cardenal de Paraguay renuncia a su cargo de arzobispo al cumplir 75 años

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Asunción, 8 jul (EFE).- El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, renunció a su cargo de arzobispo de Asunción, la capital de su país, que ejerce desde 2022, al cumplir este miércoles 75 años, en atención a lo establecido en el derecho canónico, y esperará la decisión del papa León XIV sobre la extensión o no de su mandato.

En un comunicado, la Arquidiócesis de Asunción dio a conocer la decisión de Martínez, quien nació en la capital paraguaya el 8 de julio de 1951 y fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1985.

«La renuncia no se hace efectiva hasta que el santo padre la acepta; por tanto, el arzobispo continúa con normalidad sus tareas pastorales», agregó la nota.

De igual forma, aclaró que «independientemente» de la dimisión al cargo de arzobispo, concedido al jerarca paraguayo en febrero de 2022 por el papa Francisco -fallecido en abril de 2025-, «la dignidad de cardenal permanece inalterable».

El cargo de cardenal, añadió el comunicado, «no tiene fecha de caducidad ni jubilación obligatoria para el título».

Al alcanzar los 80 años, los cardenales «pierden el derecho a votar en un cónclave para elegir a un nuevo papa, aunque conservan su título, dignidad y honores», complementó el comunicado.

El 6 de marzo de 2022, Martínez se convirtió en el séptimo arzobispo de Asunción. Casi tres meses después, el 29 de mayo de ese mismo año, el papa Francisco lo nombró cardenal, el primero nacido en Paraguay.

Su creación como cardenal tuvo lugar el 27 de agosto de 2022 durante un consistorio celebrado en el Vaticano y en el que también fueron investidos otros 20 purpurados.EFE

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