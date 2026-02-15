El cardenal hondureño afirma que el país necesita reconciliación, pero también justicia

Tegucigalpa, 15 feb (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que el país centroamericano necesita reconciliación y perdón, pero también justicia, y llamó a superar «el abuso» contra las mujeres.

“Si queremos algo nuevo en este año 2026, necesitamos que haya reconciliación, que haya paz y que haya perdón, pero que haya justicia”, subrayó Rodríguez durante su homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa.

Rodríguez precisó que “perdón no quiere decir tapen, pongan debajo de la alfombra todo lo negativo y ya se acabó” y remarcó la necesidad de que la injusticia “tiene que ser reparada”, apoyándose en la ley divina sobre la restitución del daño hecho.

Recordó también las enseñanzas de Jesús sobre la reconciliación, señalando que antes de presentar una ofrenda en el altar se debe restablecer la relación con el hermano.

«Jesús nos invita a la reconciliación. Y cómo hace falta, fíjense lo que nos dijo en el Evangelio: si vas a poner tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano», citó.

El cardenal defendió la reconciliación como “una necesidad humana” y como elemento “constitutivo de las relaciones” para recuperar «la relación rota, la amistad perdida y el amor defraudado».

“Podemos decir que el odio y la injusticia enferman, la reconciliación y el perdón sanan”, aseguró, y lamentó la pérdida del respeto a la dignidad humana y condenó los asesinatos cotidianos.

Pide educar en el respeto a la vida

Rodríguez cuestionó que «casi cada día hay asesinatos. Eso es contra Dios, es contra las enseñanzas del Señor Jesús, y tenemos que hacer algo para que eso termine”.

Según el líder religioso, la solución debe nacer en el núcleo familiar, donde los padres tienen el deber de enseñar que «la vida es sagrada» y que «nadie puede quitarle la vida a nadie», un mensaje que, a su juicio, aún falta mucho por «inculturar» en la sociedad hondureña.

El prelado también se refirió a formas de violencia menos visibles pero igualmente devastadoras, como «el insulto, la indiferencia y la descalificación».

Criticó duramente el uso actual de las plataformas digitales, señalando que «las llamadas redes sociales muchas veces solo sirven para insultar y difundir chismes, matando la fama y el buen nombre de las personas».

«Eso no es gracia, es asesinar a otros», aseguró Rodríguez, quien vinculó estas actitudes a la advertencia del papa Francisco en Evangelii Gaudium sobre un mundo que «está peleando con los pobres» y «condenando a muerte a millones de personas».

El cardenal instó a superar “el dominio, el abuso del hombre sobre la mujer” y defendió que la enseñanza de Jesús implica una “liberación radical” frente a prácticas culturales que reducen a la mujer a «objeto».

Además, enfatizó que las relaciones deben vivirse “en el respeto, en la libertad, en la dignidad y en el amor” y urgió a no dejarse llevar por “impulsos instintivos que destruyen las relaciones humanas”.

«En un mundo tan deshumanizado como el que nos ha tocado vivir, estas palabras de Jesús resultan para muchos incómodas, ya que parecen ir contra la cultura actual, el libertinaje que hoy se vive», acotó Rodríguez. EFE

