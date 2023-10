La Iglesia católica necesita reformas, según un cardenal suizo

CECAR es el resultado de casi seis años de negociaciones y acuerdos entre los grupos de víctimas, parlamentarios y la Conferencia Episcopal de Suiza. Keystone

El nuevo cardenal suizo Emil Paul Tscherrig espera verdaderas reformas eclesiásticas en el sínodo mundial de Roma que comienza el miércoles. "Espero que el proceso sinodal logre introducir los cambios necesarios en la Iglesia", declaró al diario Sonntagsblick.

Aún queda mucho trabajo por hacer para que, además de los sacerdotes, los laicos se impliquen más en los asuntos eclesiásticos y participen más, afirmó este valaco de 76 años.

Un total de 365 miembros con derecho a voto participarán en la conferencia del 4 al 29 de octubre. Aunque la gran mayoría son obispos, también hay otros clérigos y laicos (no clérigos). Por primera vez en la historia de la Iglesia católica, 55 mujeres participarán como miembros con derecho a voto. Además, hay expertos que no pueden votar. "Espero que el sínodo encuentre nuevos caminos", dijo Tscherrig.

Sin embargo, Tscherrig no quiso comentar los problemas actuales de la Iglesia en torno al estudio suizo sobre los abusos. "El tema me preocupa mucho. Pero no puedo comentarlo porque vivo fuera de Suiza". La Universidad de Zúrich publicó a mediados de septiembre un estudio que documentaba 1.002 casos de abusos sexuales en la Iglesia católica suiza desde mediados del siglo XX. Según los investigadores, esto es sólo la punta del iceberg.

Tscherrig fue nombrado cardenal el sábado junto a otros 20 obispos y arzobispos en el Vaticano. Actualmente es el segundo cardenal suizo en el Vaticano, junto con Kurt Koch, y el décimo suizo que ocupa este cargo. Los cardenales son los asesores y administradores más importantes del Santo Padre. También eligen al Papa.

Para Tscherrig, llegar a ser Papa en persona está descartado. "No, no me lo imagino", declaró al periódico. En cuanto a si aceptaría una elección, dijo: "No lo sé": "No lo sé". Ya estaba preparando su jubilación. Todo estaba arreglado y su mandato como Nuncio en Italia debía terminar en febrero. "Ahora no sé cuál es el nuevo orden", dijo el cardenal recién instalado por el Papa.

