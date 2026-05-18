El caso contra la abogada López busca silenciar voces críticas en El Salvador, alerta ONG

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Ciudad de Guatemala, 18 may (EFE).- El proceso penal contra la abogada salvadoreña Ruth López, critica del Gobierno del presidente Nayib Bukele y detenida desde hace un año, es un intento de «silenciar todas las voces críticas» en El Salvador, dijo este lunes el director de la organización humanitaria Cristosal, Noa Bullock.

López, quien se ha desempeñado como jefa Anticorrrupción de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra el 2 de junio de 2025.

López está presa «por denunciar la corrupción» y «tenían que silenciarla», es un «intento de silenciar a todas las voces críticas», declaró Bullock en la Ciudad de Guatemala durante una rueda de prensa.

«Somos cada vez más las personas preocupadas por tanta gente acosada, intimidada por el Gobierno, por pensar diferente al presidente, por estar en desacuerdo con tanta corrupción y abuso», dijo Bullock, tras la celebración de un acto religioso en honor a López en Ciudad de Guatemala.

El director de Cristosal agregó que las excepciones que el Gobierno salvadoreño «ha pedido para supuestamente combatir a las pandillas, ahora se las aplica a defensores de derechos humanos y a cualquier ciudadano».

En el marco de la lucha contra las pandillas en El Salvador está vigente desde marzo de 2020 un régimen de excepción promovido por el presidente Bukele que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, y que ha dejado más de 91.000 detenciones y 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, de acuerdo con las organizaciones.

En varios casos no relacionados con las pandillas se ha denunciado la aplicación de las reglas del régimen, como la detención administrativa de 15 días.

Claudia López, hermana de Ruth, denunció en una conversación telefónica con EFE que la activista se encuentra «secuestrada» por el Estado salvadoreño en la cárcel Granja Penitenciaria de Izalco, ubicada en el occidente del país a 60 kilómetros de la capital.

«La familia no está dispuesta a aceptar la detención de Ruth. No nos vamos resignar, no vamos a dejar de luchar por su liberación que es, en este momento, el principal objetivo de la familia», expresó.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos, López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.

En diciembre de 2024, la abogada fue incluida en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo por la BBC y en el último año ha recibo al menos siete premios en el extranjero relacionados con la defensa de derechos y su trabajo. EFE

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