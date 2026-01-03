El Caucus Hispano advierte que el plan de Trump sobre Venezuela perjudicará a EE.UU.

Washington, 3 ene (EFE).- El liderazgo del Caucus Hispano del Congreso (CHC) advirtió este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó de manera «ilegítima» los poderes de guerra al atacar a Venezuela y advirtió que sus planes en el país suramericano perjudicarán a EE.UU.

Trump confirmó este sábado que no notificó con antelación al Congreso sobre la operación relámpago para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, argumentando que el Legislativo «tiene tendencia a filtrar» información importante.

Con el operativo de extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, la Casa Blanca rompió el procedimiento habitual de notificar al Congreso antes de lanzar acometidas militares.

En un comunicado el liderazgo del CHC dijo que Trump utilizó de forma ilegítima los poderes de guerra.

«El presidente Trump está arrastrando a Estados Unidos y a sus valientes hombres y mujeres uniformados a una situación peligrosa e incierta», agregaron los congresistas liderados por el representante Adriano Espaillat.

Los congresistas demócratas también criticaron el plan de Trump de tomar el control del gobierno venezolano de forma indefinida, advirtiendo que esto no solo debilitará las alianzas globales y regionales, sino que «también perjudicará a los estadounidenses en el país».

«Nicolás Maduro fue un dictador ilegítimo que no será extrañado, pero rechazamos categóricamente la idea de que Estados Unidos pueda gobernar otra nación soberana”, subrayaron los legisladores.

«Sabemos por experiencia que una Venezuela desestabilizada conduce a una migración masiva desordenada e incontrolada en nuestro hemisferio», añadieron los congresistas que conforman el CHC.

Trump dijo en una entrevista con el tabloide New York Post, que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país «si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos».

El mandatario estadounidense añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra el país suramericano «mucho mayor que la primera».

El presidente estadounidense también aseguró al tabloide que no tiene planes para intervenir militarmente en Cuba porque el régimen cubano «va a caer por sí solo».

Por su parte el Caucus Hispano dijo que harán todo lo que esté a su alcance para “evitar las catástrofes que con demasiada frecuencia siguen a las intervenciones improvisadas e ilegales”. EFE

