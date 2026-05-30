El caudal del Éufrates comienza a bajar tras afectar a 2.400 familias en el este de Siria

3 minutos

(Actualiza con testimonios de afectados)

Damasco, 30 may (EFE).- Las autoridades sirias informaron este sábado de una mejora gradual de la situación en el río Éufrates, después de la crecida excepcional registrada esta semana en el este del país, que afectó a unas 2.400 familias y obligó al despliegue de amplios dispositivos de emergencia en las provincias de Deir ez Zor y Raqqa.

El ministro de Energía, Mohamed al Bashir, aseguró que los niveles del río comienzan a volver progresivamente a la normalidad gracias a una serie de medidas técnicas aplicadas en los últimos días para reducir el caudal, que llegó a alcanzar cerca de 1.800 metros cúbicos por segundo, una cifra que no se registraba desde hace más de tres décadas, y que se dio cuando los embalses estaban al 97 % de su capacidad.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Al Bashir explicó que las autoridades cerraron la compuerta número 4 del aliviadero de la presa del Éufrates, lo que permitió reducir el flujo total hasta aproximadamente 1.400 metros cúbicos por segundo.

El ministro indicó además que equipos técnicos mantienen una supervisión permanente de las instalaciones hidráulicas para garantizar un retorno seguro a los niveles habituales del río y preservar la infraestructura estratégica de la zona.

Para quienes vivían a lo largo de las riberas, la inundación llegó con una velocidad brutal: «Nadie nos avisó a tiempo. Cuando corrí a los campos, el agua ya me llegaba a las rodillas. ¿Qué se suponía que iba a hacer? ¿Cargar con la cosecha a cuestas?», dijo Zeinab Ahmad, de 32 años, quien perdió toda su granja a causa de la crecida.

Abdullah al Rawaj, de 70 años, perdió su casa y su coche en una sola noche. «Tengo 70 años», dijo. «¿Adónde voy ahora? Mi casa se ha ido, mi coche se ha ido. No me queda nada. A mi edad, uno no empieza de nuevo».

Los servicios de emergencia, la defensa civil y las autoridades locales continúan en estado de alerta y han desarrollado evacuaciones preventivas en diversas áreas ribereñas, entre las que figura el traslado de residentes desde la zona de Al Huwayqa, cerca del puente Al Siyasiya, en Deir ez Zor, hacia sectores más seguros situados en la otra orilla.

En la provincia de Raqqa, la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres, junto con los departamentos de Recursos Hídricos y Servicios Técnicos, reforzó la protección de varias estaciones de agua potable amenazadas por el aumento del nivel del río.

El comandante de operaciones de emergencia y gestión de desastres en Raqqa, Abdul Jawad Abdul Karim, explicó que los equipos construyeron una barrera de tierra alrededor de la estación de agua potable de la aldea de Al Sharida para impedir que el agua alcanzara sus instalaciones y equipos técnicos.

Según Abdul Karim, la maquinaria pesada, los talleres técnicos y los equipos de emergencia permanecen desplegados las 24 horas para supervisar la evolución de la situación y responder rápidamente ante cualquier riesgo derivado de las inundaciones.

La crecida del Éufrates provocó durante la semana daños en infraestructuras, incluido el colapso de tres puentes, y dejó varias víctimas mortales el miércoles, cuando tres niños murieron ahogados en la localidad de Al Saghir y continúa la búsqueda de otro menor desaparecido, según la agencia oficial de noticias siria SANA.

Las autoridades destacan que las medidas adoptadas han permitido contener el avance de la emergencia y avanzar hacia la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas. EFE

gba-se-rsm/ah