El centro argentino que investiga el hantavirus padece los últimos recortes presupuestarios de Milei

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El gobierno argentino de Javier Milei redujo el presupuesto para varias áreas y organismos del Estado, entre ellas el Malbrán, el instituto epidemiológico que debe investigar si el hantavirus está presente en Ushuaia, de donde partió el crucero Hondius.

El ajuste por 2,5 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) afecta partidas para educación, salud e infraestructura de casi todas las áreas del Estado, en una nueva tajada de la ‘motosierra’ del ultraliberal Milei en aras del equilibrio fiscal.

La resolución de más de 600 páginas fue publicada en el boletín oficial el lunes por la noche.

El gobierno redujo en 1.162 millones de pesos (unos 821.000 dólares, poco más de 2% de su presupuesto) los fondos para el funcionamiento del centenario Instituto de Salud Carlos Malbrán, centro de referencia en el diagnóstico e investigación de enfermedades y estudios epidemiológicos.

La noticia «causó una desazón muy grande» en los investigadores del Malbrán, dijo a la AFP Rubén Romero, delegado sindical de esa institución dependiente del ministerio de Salud que cuenta con un millar de empleados. «Fue un mazazo muy fuerte», sintetizó.

Los científicos temen el impacto de la medida, especialmente en términos tecnológicos.

«Estamos con mucha preocupación por este tema, intentaremos llamar a la reflexión a las autoridades respecto a priorizar el sistema sanitario (…) necesitamos insumos para trabajar al nivel que estamos preparados», dijo.

El centro produce antiofídicos, medicamentos oncológicos, reactivos diagnósticos y genera información clave para las políticas sanitarias. Su trabajo fue crucial para Argentina durante la pandemia de covid-19.

La Organización Panamericana de la Salud lo considera «a la vanguardia» en el estudio de la resistencia a los antimicrobianos y como referente regional en investigaciones de enfermedades infecciosas.

Se espera que especialistas del Malbrán viajen en los próximos días a Ushuaia para capturar y analizar roedores y determinar si el paciente cero del brote en el Hondius puede haberse contagiado en esa ciudad antes de embarcarse en el crucero que zarpó de allí el 1 de abril.

Tres pasajeros murieron por hantavirus de la cepa Andes, la única hasta ahora conocida que se transmite entre humanos. Está presente en la Patagonia argentina y chilena, pero hasta ahora no ha sido identificada en la provincia de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia.

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