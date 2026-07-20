El centro de Perú sufre 2 nuevos sismos, tras el temblor del sábado con victimas y daños

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Lima, 20 jul (EFE).- Dos nuevos sismos, de magnitud 3,4 en ambos casos, se produjeron este lunes en la provincia de Chupaca, en la región de Junín, en el centro de Perú, donde el sábado pasado un movimiento telúrico de magnitud 5,1 causó la muerte de cinco personas, 32 heridos, 398 damnificados y 180 afectados, además de numerosos daños materiales.

El primer temblor de tierra se sintió a las a las 4.39 horas de este lunes (9.39 GMT), con epicentro a 13 kilómetros de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del sábado, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La profundidad de este sismo se estableció a 10 kilómetros y su intensidad en II y III en Chupaca.

El IGP agregó que a las 6.35 horas de este lunes (11.35 GMT) se sintió otro movimiento de similar magnitud y con epicentro a 17 kilómetros al sur de Chupaca.

Este temblor se originó a una profundidad de 9 kilómetros y también alcanzó una intensidad de II-III en Chupaca.

Ambos movimientos fueron reportados en sus redes sociales por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que no informó hasta el momento si causaron nuevas víctimas o daños materiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sí apuntó que ha dispuesto el envío de 7,74 toneladas de ayuda humanitaria hacia la región de Junín, «con el objetivo de brindar atención inmediata a la población afectada por el sismo» registrado el sábado.

Añadió que la ayuda está conformada por alimentos y permitirá atender a 1.250 personas damnificadas, equivalentes a 250 familias, por un período de 10 días.

El organismo aseguró que continuará realizando el «monitoreo permanente» de la emergencia y coordinando con las autoridades para la evaluación de daños y el envío de ayuda complementaria para atender a los damnificados y afectados.

El sismo de magnitud 5,1 del sábado, con un réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, afectó a las provincias de Chupaca y Huancayo, en Junín, específicamente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Todas las víctimas mortales se produjeron en Chongos Bajo y se trató de tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos adultos mayores y un joven de 17 años, de acuerdo con el comunicado oficial del Indeci.

Al actualizar las cifras del impacto del movimiento, el último boletín oficial indicó que 52 viviendas fueron destruidas, 43 quedaron inhabitables, y otras 74 se vieron afectadas, así como cuatro instituciones educativas, tres establecimientos de salud, dos templos religiosos, dos infraestructuras consideradas patrimonio cultural y mil metros de carretera.

El primer movimiento, de magnitud 5,1 se registró a las 21:24 hora local del sábado (2:24 GMT del domingo), con epicentro a siete kilómetros al sur de Chongos Bajo y una profundidad de 24 kilómetros, mientras que, 17 minutos después, se informó de una réplica de magnitud 3,7, con epicentro a 14 kilómetros al sur de la misma localidad y una profundidad de 18 kilómetros. EFE

dub/icn