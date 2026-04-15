El Centro de Satélites de la UE apuesta por la cooperación con la OTAN

2 minutos

Madrid, 15 abr (EFE).- El director del Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) Louis Tillier, apostó este miércoles por un «compromiso muy fuerte para incrementar la cooperación de Europa con la OTAN» e insistió en el importante papel del espacio en términos de seguridad y sostenibilidad.

Durante una conferencia en Madrid, Tillier destacó el liderazgo de Europa en la industria espacial mundial gracias al «esfuerzo de los 27 Estados miembros».

El director de SatCen ve en el espacio un ámbito muy competitivo pero a su vez «un área ideal donde la UE podría apoyar a la OTAN y asumir parte del trabajo necesario en este sentido. Lo que hace SatCen no tiene equivalente en la estructura común de la OTAN».

En un contexto en el que la evolución de las tecnologías de guerra es cada vez más rápida y con un «futuro muy influido por la geopolítica», Tillier reconoció que las instituciones deben adaptarse a este nuevo entorno y la «UE necesita un enfoque mucho más integrado, una evolución en términos de seguridad y defensa».

Con la experiencia sobre el terreno durante la guerra de Ucrania, el director de SatCen sacó conclusiones que incluyen la necesidad de «cubrir un mayor área del terreno y formar constelaciones, no satélites individuales».

En el marco competitivo en el que se encuentra la industria espacial, reiteró la importancia de la «autonomía de Europa y sus 27 capitales» para intentar permanecer en la «delantera de esta carrera tecnológica».

Tillier también mostró su satisfacción por «la contribución de la agencia europea del espacio a la misión Artemis II», que acaba de hacer historia con un sobrevuelo lunar, «y el módulo importantísimo para controlar la temperatura de la nave».

«En este momento se está dibujando el panorama de las próximas décadas», afirmó Tillier, que aseguró que «Europa también tendrá un papel importante que desempeñar en este futuro». EFE

vcg/mb