EL Centro Kennedy demandará almúsico que canceló concierto de Navidad por cambio de nombre

2 minutos

Nueva York, 27 dic (EFE).- El director del Centro Kennedy de las Artes Escénicas, Richard Grenell, envió una carta al músico Chuck Redd advirtiendo que le demandará por un millón de dólares por haber cancelado su concierto anual de jazz en protesta por el nuevo nombre del centro cultural que incluye el del presidente Donald Trump.

«Su decisión de retirarse en el último momento -explícitamente en respuesta al reciente cambio de nombre del Centro, que honra los extraordinarios esfuerzos del presidente Trump por salvar este tesoro nacional- es una intolerancia clásica y muy costosa para una institución artística sin fines de lucro», indica la carta de Grenell, señala este domingo el New York Times, que obtuvo copia de la misiva.

Advierte además al batería y vibráfono, que desde 2006 había presentado este concierto de Nochebuena en el Kennedy, que «este es su aviso oficial de que le solicitaremos un millón de dólares en daños y perjuicios por esta maniobra política».

Grenell, nombrado en febrero por Trump para dirigir la institución, acusó a Redd de haber participado en «tristes tácticas de intimidación empleadas por ciertos elementos de la izquierda», de acuerdo con el Times.

Tras su llegada al poder, el líder republicano destituyó la junta directiva del Centro Kennedy, la reemplazó con aliados y se autoproclamó el presidente de la institución.

La pasada semana la nueva junta que impuso votó a favor de darle un nuevo nombre al Centro, originalmente bautizado en honor al expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, para llamarse ahora «El Centro conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas», cambio que se hizo seis días antes de la Navidad.

La representante demócrata de Ohio, Joyce Beatty, presentó una demanda por ello en la que reclama al tribunal que se requiere una ley del Congreso para cambiar el nombre.

Redd no ha hecho comentarios sobre la carta, que le fue enviada el viernes. EFE

rh/vh