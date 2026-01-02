El Centro Pompidou recibió 2,665 millones de visitantes en 2025, año de cierre temporal

2 minutos

París, 2 ene (EFE).- El Centro Pompidou de arte contemporáneo recibió el pasado año cerca de 2.665.000 visitantes en 2025 entre los que pasaron por su edificio emblemático en el centro de París, que cerró sus puertas en septiembre para una reforma de cinco años, y los que acudieron a exposiciones organizadas en otros museos.

De esa cifra total, 1.539.000 personas acudieron a su icónico complejo que dejó de recibir público de forma general el 22 de septiembre, y 1.126 en los complejos asociados en Francia y en el extranjero, indicó este viernes el Centro Pompidou en un comunicado.

En 2024, la institución había anunciado 3,2 millones de entradas, que representaban un incremento del 22 % respecto a 2023.

En 2025 la exposición estrella fue la dedicada a la pintora Suzanne Valadon, que fue vista por más de 350.000 espectadores y en segunda posición la consagrada al ‘París negro’, con 310.352 visitantes.

Con vistas al cierre para la renovación de sus instalaciones, los 6.000 metros cuadrados de la Biblioteca Pública de Información que forma parte de su complejo se convirtió excepcionalmente en un espacio de exposición en el que se dio carta blanca al fotógrafo alemán Wolfgang Tillmans para que presentara 40 años de trabajo que vieron 237.625 personas.

A mucha distancia quedó con 104.596 entradas la muestra dedicada a la colección de Jean Chatelus.

Fuera del Centro Pompidou, este organismo de divulgación del arte contemporáneo ha logrado atraer a cerca de 360.000 personas en el Grand Palais de París para la muestra dedicada al trío formado por Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely y Pontus Hulten, que está abierta hasta el 4 de enero. EFE

