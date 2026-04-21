El centro turístico mexicano de Teotihuacán amanece cerrado y sin seguridad tras tiroteo

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Teotihuacán (México), 21 abr (EFE).- Las puertas de la Zona Arqueológica de Teotihuacán (centro de México) permanecen cerradas y en los alrededores de Pirámide de la Luna, donde un tiroteo causó ayer un muerto y 13 heridos, no está presente ningún elemento de seguridad, ni local ni federal.

Es un día atípico para este centro arqueológico, el segundo más visitado del país, ya que, este martes sus 264 hectáreas no recibieron la típica afluencia turística, y es que desde las 6:00 de la mañana la zona permanece vacía, según constató este martes EFE en un recorrido.

Sin embargo, en las inmediaciones operan con normalidad los comercios de comida, hostelería y guías turísticos, quienes siguen ofreciendo sus servicios pese a que la Zona Arqueológica permanece cerrada.

Incluso se pudo observar a grupos de turistas bajando de camionetas para visitar desde afuera la Pirámide de la Luna y el Sol.

Pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó reforzar la seguridad, así como el despliegue de elementos policiales en zonas arqueológicas, el sitio, especialmente, la Pirámide de la Luna, no ha contado con ningún tipo de patrulla de policías locales o de la Guardia Nacional.

«Por instrucciones de la presidenta se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas del país y los principales destinos turísticos del país, se incrementará la presencia de la Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades locales», dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch durante la conferencia de prensa del Gobierno de hoy.

El tiroteo, en el que murió una turista canadiense, fue cometido por Julio César Jasso, que luego se suicidó, en lo que supone el primer evento de este tipo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán desde su inauguración el 12 de octubre de 1987.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países, como la matanza de Columbine, (EE.UU.) ocurrida el 20 de abril de 1999 y que provocó la muerte de 13 personas y 24 heridos. EFE

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