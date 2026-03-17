El CEO de Nvidia dice que ha recibido pedidos del chip H200 de China y reinicia producción

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Nueva York, 17 mar (EFE).- El consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, afirmó este martes que la empresa está «reiniciando la fabricación» de sus chips H200 para clientes en China tras recibir pedidos desde ese país y tras meses de incertidumbre por restricciones regulatorias.

Huang señaló en el marco de la conferencia anual GPU Technology Conference (GTC) que la compañía cuenta con las licencias necesarias para vender su acelerador de inteligencia artificial (IA) H200 en China y que ya ha recibido pedidos de empresas del gigante asiático.

«La perspectiva ahora es diferente a la que teníamos hace un par de semanas», agregó Huang, refiriéndose a la evolución de la situación del mercado chino.

Huang ya dijo en Taipéi recientemente que la licencia para vender el chip H200 a China estaba en proceso de finalizarse, y que la empresa trabajaría con la taiwanesa TSMC para suministrar esos chips, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en diciembre pasado que permitiría la venta de estos chips al gigante asiático, aunque con limitaciones.

No obstante, el Gobierno chino también había planeado introducir restricciones a la compra de chips H200 con el fin de proteger su industria nacional de semiconductores y fomentar que las empresas locales de IA utilicen tecnología fabricada en el país.

Analistas destacan que la decisión de Huang de reiniciar la producción para China y confirmar pedidos es un paso estratégico que podría aliviar la presión sobre la cadena de suministro global.

Las relaciones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China han estado marcadas por tensiones en torno a chips avanzados como el H200, ya que Washington impuso límites y restricciones a su exportación por motivos de seguridad nacional, mientras que Pekín ha buscado aprovechar la situación para reducir su dependencia de tecnología extranjera.

La compañía estadounidense confía en que este asunto se trate de forma positiva cuando se reúnan finalmente Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. EFE

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