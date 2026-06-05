El CEO de Nvidia dice traer «mucho negocio» a Corea del Sur y anima a invertir en robótica

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Seúl, 5 jun (EFE).- El director ejecutivo del gigante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, aseguró este viernes que lleva «mucho negocio a Corea» del Sur, y animó al país a invertir en robótica, según declaró a los medios tras aterrizar en la capital surcoreana.

«He traído mucho negocio a Corea (…). Tengo algunas sorpresas», dijo el empresario, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Huang llegó este viernes a Seúl tras un viaje de dos semanas a Taiwán para participar en el acto de lanzamiento de la nueva sede de Nvidia en Taipéi y asistir a la feria Computex, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

Tras su llegada al aeropuerto de Gimpo, al oeste de Seúl, Huang aseguró que Corea del Sur puede invertir en muchos sectores, como la robótica, y destacó que el mercado surcoreano «va muy bien».

«La robótica será el próximo gran sector», dijo el estadounidense, de origen taiwanés.

El viaje de Huang a Corea del Sur, que se extenderá hasta el lunes, ha generado un gran interés en el país, y se espera que esta misma tarde mantenga una cena con los presidentes de Samsung, LG y Naver, tres gigantes surcoreanos clave en el sector de la inteligencia artificial (IA).

Según Yonhap, que cita a fuentes de la industria, también está previsto que Huang se reúna este viernes con la estrella surcoreana de los ‘e-sports’ Faker, y el domingo hará el primer lanzamiento en un partido de los Doosan Bears en Seúl (el presidente del conglomerado Doosan, Park Jeong-won, será el bateador).

El empresario se reunirá también con ejecutivos de la industria de los videojuegos, fundadores de empresas emergentes del sector de la IA y la robótica, y con estudiantes e investigadores universitarios.

El viaje de Huang a Corea del Sur llega en plena carrera por asegurar el suministro de los componentes necesarios para el desarrollo de la IA, especialmente memoria de alto rendimiento (HBM), un segmento dominado por las surcoreanas SK hynix y Samsung y por la estadounidense Micron, en medio de la escasez global de este tipo de semiconductores.

De hecho, las acciones de SK Hynix y Samsung se han disparado en la Bolsa de Seúl en lo que va de 2026 un 211,96 y un 158,95 %, respectivamente. EFE

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